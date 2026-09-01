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Вадим Постильный

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытный комик из Москвы, побывавший, наверное, во всех медийных телевизионных и интернет-проектах среди которых всевозможные «Прожарки», «Roast баттлы», шоу «Токсики», «Разгоны». Финалист «Открытого микрофона» и «Comedy Баттла на ТНТ» и резидент самого известного стендап-шоу страны — «Standup на ТНТ». Вадим черпает свой юмор из наблюдений, которые не все замечают в бытовой жизни. Делает это смешно и близко каждому. Его ироничный стиль, острый ум и хитрый взгляд — то, что не оставит тебя равнодушным, кем бы ты ни были.

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