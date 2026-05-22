Экскурсия по Академгородку от тех, кто там родился, вырос, учился, работает и живёт, знает историю, то, что происходит в настоящем и что планируется в будущем. На экскурсии ты погрузишься в атмосферу первого в мире междисциплинарного научного центра. — Увидишь памятник лабораторной мыши и приручённым лисам с академиком Беляевым, Институт ядерной физики СО РАН, НИИ цитологии и генетики и ещё десятки НИИ, скромно спрятанных среди векового леса. — Узнаешь о «Сибирском Хогвартсе», который собирает талантливых школьников со всей страны, имеющих способности и интерес к изучению математики, физики, биологии и химии. — Посидишь на самой умной лавочке-шпаргалке. — Познакомишься с Новосибирским государственным университетом, в котором учились многие известные люди. — Заглянешь в Дом учёных СО РАН, где царит уютная интеллектуальная атмосфера и есть всё необходимое для обмена научной информацией и полноценного отдыха. — Посмотришь на «Гусей» — известный на весь мир Технопарк, узнаешь о его кластерах, инноваторах и программе акселератора А-Старт. Поднимешься на 13 этаж (если будет возможность). Там расположена Точка кипения, смотровая площадка и стеклянный пол перехода между башнями. — Прогуляешься по самой умной улице — проспекту Академика Лаврентьева, Морскому проспекту и не менее интересным местам. — Пройдёшь по улице, которая в 1967 году получила приз Международной выставки как самая стильная модернистская улица мира. Каждое из этих мест хранит уникальные тайны, историю и легенды, которыми с тобой с радостью поделится экскурсовод. Организационные детали: Экскурсия рассчитана на группу от 1 до 5 человек. По желанию и предварительной договорённости можно также посетить: — Музей вычислительной техники (350 рублей/взрослые, 300 рублей/школьники, студенты, пенсионеры); — Гостиную учёного в стенах «АкадемВЦентре» (350 рублей); — Музей археологии и этнографии (100–200 рублей); — Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (300 рублей/взрослые, 150 рублей/школьники, пенсионеры); — Интерактивный Музей эволюции земли (400 рублей/взрослые, 300 рублей/студенты, 200 рублей/дошкольники, школьники, пенсионеры). Продолжительность 2,5 часа. Место встречи: у Дома учёных. Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты.