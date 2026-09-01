Спектакля ты не увидишь...глазами! Ты наденешь маску для сна и нарисуешь всё в своём воображении. Ты сможешь ощутить капли настоящего дождя, дружескую «руку поддержки» шершавой стены, мамину нежность, папину заботу, аромат свежего огурца и утреннего кофе, будешь прятаться в шкафу и уловишь там аромат детства, тебя убаюкает колыбельная для Слона и разбудит будильник, послушаешь цвет пальто, будешь рисовать, а потом угощать морковкой того самого Невидимого слона в зоопарке, будешь улыбаться и, возможно растрогаешься до слёз... В удивительно светлой истории, казалось бы, не происходит ничего особенного. Просто девочка радостно и тепло рассказывает о своей жизни. О том, как дома с мамой играла в прятки, как с папой ходила в музей, услышала там про слона и даже потрогала его бивни, как выбирала с мамой цвет пальто, и как с папой в парке смотрела на облака…И, постепенно, в её рассказах открывается пронзительная истина: невидимый слон стал частью большого мира, в котором полно и ярко живет ребёнок, лишённый зрения, и который так бережно хранят любящие девочку родители. Продолжительность: 1 час. Обрати, пожалуйста, внимание: в театре при входе снимают уличную обувь, при желании, можно взять с собой сменную, или остаться в носочках.