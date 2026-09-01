Первый независимый профессиональный театр кукол в Новосибирске, расположенный в Тихом Центре города. Был открыт в 2015 году, по инициативе известных профессиональных артистов-кукольников Елены и Владимира Кузнецовых. В основе спектаклей лежит качественная литература, как русская и зарубежная классика, так и современная. В репертуаре представлены спектакли различных жанров от кукольных, беби-спектаклей, стомп-шоу и иммерсивных, для семейного просмотра, детей и взрослых. Имей ввиду, в театре при входе снимают уличную обувь, так что захвати с собой сменную или можешь остаться босиком, если хочешь. Режим работы: Обрати, пожалуйста, внимание, что перед посещением театра необходимо предварительно позвонить администратору. Понедельник - воскресенье с 10:00 до 20:00 https://www.piligrims-teatr.ru/
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