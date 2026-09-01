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Старый дом

Новосибирск, Большевистская улица, 45

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В репертуаре «Старого дома» соседствуют классические тексты и современные, связанные с идеей поиска в искусстве и призывающие зрителей к диалогу. «Старый дом» не боится экспериментировать с новыми формами и приглашает для работы интересных европейских и российских режиссеров. Новым масштабным направлением деятельности театра стала организация и проведение Международного фестиваля актуального театра «Гравитация». В основе концепции фестиваля – идея современного театрального высказывания в формах синтетического искусства. Важным элементом современной политики «Старого дома» является обширная off-программа. Команда театра регулярно проводит лекции известных театральных критиков, обсуждения спектаклей, лабораторию молодой режиссуры «Актуальный театр» и читки современной драматургии, фабрику нарративного театра «Дисциплина» организовывает выставки, перформансы, образовательные проекты различного формата. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 18:45 https://old-house.ru/
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