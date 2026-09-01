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Глобус

Новосибирск, Каменская улица, 1

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В репертуаре новосибирского академического молодежного театра «Глобус» — спектакли для любой зрительской аудитории. «Глобус» приглашает для сотрудничества не только признанных мастеров сцены, особое внимание он уделяет представителям нового поколения режиссуры, что позволяет создавать спектакли, отвечающие различным зрительским интересам, таким как комедия, мелодрама, психологическая драма, и в то же время удовлетворять потребность зрителя в интеллектуальном театре. Отбор пьес для составления детского репертуара основан на предпочтении популярных классических сказок, включая направление «бэби-театр». Режим работы: Понедельник - воскресенье с 9:00 до 20:00 Перерыв на обед с 14:00 до 14:30 https://www.globus-nsk.ru/
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