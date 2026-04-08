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«Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»

Новосибирск, улица Максима Горького, 52

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Новосибирский городской драматический театр – уникальный в нашем городе пример авторского театра, основателем и художественным руководителем которого является режиссёр Сергей Афанасьев. Сергей Афанасьев — приверженец русской школы театрального искусства, с её вниманием к правде жизни, душевностью и искренностью. Этой же искренности Афанасьев требует от актёров, по тому же принципу подбирается репертуар. Здесь ставят русскую классику: в афише есть и «Вишнёвый сад», и «Гранатовый браслет», и «Горе от ума» — известные произведения, интересные и актуальные во все времена. Отдохнуть душой ты сможешь на популярных музыкальных историях — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ханума», «Сон в летнюю ночь». Среди ежегодных премьер немало детских спектаклей. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 11:00 до 20:00 https://ngdt.su/
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