Новосибирский городской драматический театр – уникальный в нашем городе пример авторского театра, основателем и художественным руководителем которого является режиссёр Сергей Афанасьев. Сергей Афанасьев — приверженец русской школы театрального искусства, с её вниманием к правде жизни, душевностью и искренностью. Этой же искренности Афанасьев требует от актёров, по тому же принципу подбирается репертуар. Здесь ставят русскую классику: в афише есть и «Вишнёвый сад», и «Гранатовый браслет», и «Горе от ума» — известные произведения, интересные и актуальные во все времена. Отдохнуть душой ты сможешь на популярных музыкальных историях — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ханума», «Сон в летнюю ночь». Среди ежегодных премьер немало детских спектаклей. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 11:00 до 20:00 https://ngdt.su/
Карта места...