Новосибирск
Новосибирск

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Новосибирск

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Арт-пространства

Респект

улица Никитина, 70
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Кубрик

Октябрьский район
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Арт-House

Владимировская улица, 10
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Fluffy Space

улица Крылова, 36
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Каникулы

улица Свердлова, 11
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Студия искусств «Инди»

улица Николаева, 16
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Есть с кем и куда сходить

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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА

Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

Галереи

100 квадратов

Ядринцевская улица, 37к1
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АРТ-центр «Красный»

Красный проспект, 169/2
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Что ещё

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Последние комментарии

Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

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Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

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Событие: Сахаджа йога медитация

Воробей Владимир

Как регистрироваться? Контактов не указано.

5 мая 2026, 16:04
Событие: Грязный стендап

Аноним

Был вчера на стендапе, было офигенно, схожу еще точно!!!!

10 ноября 2025, 04:32
Место: Harat’s pub

Николай Гладких

Отличное заведение! Живая музыка, приятные ребята работают.

8 ноября 2025, 20:58
Событие: Один вечер

Латкина Мария

А тут вообще есть живые люди 😅

23 октября 2025, 19:05
Событие: Стендап вечер

Латкина Мария

Кто пойдет ?

23 октября 2025, 18:40
Место: «Формула Кино Аура»

Ксения

Хочу посмотреть Горыныча 🐲

13 октября 2025, 17:39
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