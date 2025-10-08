Цветная графика Ксении Сенченко. Картины, представленные в экспозиции, — это не столько изображения, сколько визуальные дневники мимолетных впечатлений: трепет лепестка на закате, задумчивый взгляд девушки, растворяющейся в сумерках, тишина одинокого поля, озарённого последним лучом. Всё в этом мире преходяще. Но именно эта мимолетность и придаёт каждому моменту высочайшую ценность. Увядающий цветок прекрасен своей хрупкостью, а тихое одиночество — не пустота, а насыщенное и глубокое переживание единения с окружающим миром. Прелесть этого мгновения заключается в его осознанной недолговечности. Через эту эстетику мимолетности автор говорит со зрителем о вечном. Человеческая жизнь, подобно одному вечеру, быстротечна. Но в этой быстротечности — источник её очарования и глубины. Выставка становится медитативным путешествием, предлагая найти красоту в простом, увидеть вечность в одном вечере и почувствовать, как мимолетное впечатление может стать самым стойким воспоминанием. Об авторе: Ксения Александровна Сенченко — художник-график, живописец, преподаватель. Участница групповых, краевых, региональных, всероссийских и международных выставок. Автор шести персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях России, Белоруссии, Австралии, Испании, Швейцарии, Германии и Китая.