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Поженимся, давай?
улица Ленина, 24
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1600₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В новой комедии всё идёт не по сценарию. На сцене тебя ждут знакомые ведущие, странные женихи, эксцентричные невесты и, конечно, неожиданный финал. Но в этот раз зрители не просто наблюдают за происходящим — они становятся частью захватывающего действа. Продолжительность: 1 час 20 минут. Ближайшие даты спектаклей: 28 августа 18:00 29 августа 15:00 29 августа 18:00 17 сентября 19:00 30 сентября 19:00 Удобный день и время сможешь выбрать на сайте при покупке билетов.
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