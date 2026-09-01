Обмен растениями, кашпо, горшками и литературой по растениеводству. Не обязательно что-то приносить для обмена, можно прийти и забрать то, что пригодится тебе. Что важно: — растения должны быть здоровыми — можно обменять растение на растение, например, горшок с кактусом на горшок с фикусом — можно просто взять растение, которое тебе понравилось — пожалуйста, подпиши растение заранее и подготовь небольшую инструкцию по уходу за ним — можешь принести растения заранее, чтобы организаторы могли их выставить до начала обмена. Обрати, пожалуйста, внимание: обмен пройдёт во всех трёх магазинах Густо* с 13:00 до 15:00: 12 сентября — пр. Дзержинского, 67 13 сентября — Депутатская, 48 и Морской пр., 24 *Густо — это больше, чем секонд. Магазин принимает ненужные вещи и даёт им вторую жизнь.