ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Обмен растениями в «Густо»

Густо, Депутатская улица, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Обмен растениями, кашпо, горшками и литературой по растениеводству. Не обязательно что-то приносить для обмена, можно прийти и забрать то, что пригодится тебе. Что важно: — растения должны быть здоровыми — можно обменять растение на растение, например, горшок с кактусом на горшок с фикусом — можно просто взять растение, которое тебе понравилось — пожалуйста, подпиши растение заранее и подготовь небольшую инструкцию по уходу за ним — можешь принести растения заранее, чтобы организаторы могли их выставить до начала обмена. Обрати, пожалуйста, внимание: обмен пройдёт во всех трёх магазинах Густо* с 13:00 до 15:00: 12 сентября — пр. Дзержинского, 67 13 сентября — Депутатская, 48 и Морской пр., 24 *Густо — это больше, чем секонд. Магазин принимает ненужные вещи и даёт им вторую жизнь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста