[перенесено] Открытый микрофон
бар Respublica, улица Ленина, 6
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики и новички проверяют новые шутки. Тебя ждёт: — уютная атмосфера, — вкусные напитки, — остроумные шутки на любые темы, и розыгрыш двух бесплатных напитков. Микрофон проходит каждый вторник, с 21:00 до 23:00
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