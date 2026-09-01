Шоу, где комики и новички проверяют новые шутки. Тебя ждёт: — уютная атмосфера, — вкусные напитки, — остроумные шутки на любые темы, и розыгрыш двух бесплатных напитков. Микрофон проходит каждый вторник, с 21:00 до 23:00