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  1. Новосибирск
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Раздражение

Красный факел
улица Ленина, 19

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ты наверняка знаком с тем чувством недовольства, которое перерастает в ярость. Когда всё происходящее ужасно нервирует и кажется, будто люди вокруг специально сговорились вывести тебя из себя. Как вернуться в зону комфорта, если ни курсы управления гневом, ни медитация не помогают? На этот вопрос пытаются ответить персонажи нового спектакля, которые знают, что такое крайняя степень раздражения. Необычные ситуации, в которые они попадают, могут показаться смешными кому угодно, только не им самим. Смогут ли герои справиться с вспышками своих эмоций? Продолжительность: 2 часа с антрактом. Ближайшие даты: 14 августа 26 августа 29 сентября 30 сентября 20 октября 21 октября

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