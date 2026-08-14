Ты наверняка знаком с тем чувством недовольства, которое перерастает в ярость. Когда всё происходящее ужасно нервирует и кажется, будто люди вокруг специально сговорились вывести тебя из себя. Как вернуться в зону комфорта, если ни курсы управления гневом, ни медитация не помогают? На этот вопрос пытаются ответить персонажи нового спектакля, которые знают, что такое крайняя степень раздражения. Необычные ситуации, в которые они попадают, могут показаться смешными кому угодно, только не им самим. Смогут ли герои справиться с вспышками своих эмоций? Продолжительность: 2 часа с антрактом. Ближайшие даты: 14 августа 26 августа 29 сентября 30 сентября 20 октября 21 октября