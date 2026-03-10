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Красный факел

Новосибирск, улица Ленина, 19

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Театр «Красный факел» является одним из ведущих театров не только Сибири, но и России, в целом. Сегодня он известен далеко за пределами региона. Был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером Владимиром Татищевым как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. Сегодня он остается верен традициям русского театрального искусства и в то же время открыт для поиска и эксперимента. Масштабная реконструкция здания, проводившаяся с 2004 по 2008 год, вернула «Красному факелу» атмосферу особняка начала прошлого века, а в Большом и Малом залах сцены были оснащены современным техническим оборудованием. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 21:00 Перерыв с 14:00 до 14:30 https://red-torch.ru/
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