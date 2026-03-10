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  1. Новосибирск
  2. События

Только для женщин

Красный факел
улица Ленина, 19

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-шоу поставлен по известной пьесе Маккартена, Синклэра и Коллара. Эта история, удостоенная высшей театральной премии Франции «Мольер» как лучшая комедия, известна в основном под названием Ladies' Night и очень популярна во всём мире. В Новосибирске за спектаклем закрепилась слава невероятно обаятельного и актуального: в непростое время многие признаются, что именно «Только для женщин!» вдохновил их на смелые шаги и преодоление трудностей. История шестерых мужчин, потерявших работу и прожигающих жизнь в пивном баре, придумана практически в духе Барона Мюнхгаузена, который вытащил себя из болота за собственную косичку. Да, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и герои спектакля демонстрируют это с блеском. Оставшись не у дел, они решают научиться танцевать и организовать собственное стрип-шоу. Конечно, эту затею можно счесть за безумие, но авторы спектакля расценивают её как поступок. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом. Ближайшие даты: 3 октября в 18:00 4 октября в 18:00

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