Это не просто сказка из детства, это целая вселенная, сформировавшая в Советском Союзе особую культуру и огромную фанатскую базу. Мультфильм, с трудом вышедший в прокат на исходе хрущёвской оттепели, показал неизвестную ранее сторону мультипликации: современные герои, словно сошедшие с обложек неведомых глянцевых журналов; непривычная музыка, отсылающая к культовым западным группам; витающий между строк дух свободного ветра, путешествий и открытий. Все песни сразу же превратились во вневременные хиты, а одноимённая пластинка разошлась немыслимым тиражом — 28 миллионов экземпляров. В сущности, это был первый «детский» мультфильм, ставший культовым именно для взрослой аудитории. В мире режиссёра Антона Фёдорова «бременские музыканты» — это люди, сбежавшие от условностей социума и живущие коммуной в окружении сосен-великанов. Они считают себя свободными людьми, музицируют и живут по принципу «наш ковёр — цветочная поляна». Но история повторяется: дочка Короля влюбляется в Трубадура, а отец, как и полагается, запрещает ей быть с тем, кто предпочитает неустроенный сон под звёздным небом любой привычной идиллии. Продолжительность 2 часа без антракта. Ближайшие даты: 24 августа 22 сентября 23 сентября