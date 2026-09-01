Тебя ждут испанские страсти, любовные интриги и неоновые танцы под музыку Daft Punk! Для большинства любовных историй свадьба — финал повествования, но в этой истории это только начало. Главный герой Альдемаро на чужой свадьбе влюбляется в дочь богатого и знатного сеньора. Под вымышленным именем в качестве учителя танцев он поступает в дом отца возлюбленной... И с этой минуты начнется напряженная битва за счастье.