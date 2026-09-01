Комик из Якутии с северным характером, спокойной подачей и юмором, который легко попадает в самое точное место. Семья, дети, отношения, бытовые ситуации и жизненные наблюдения — темы, в которых каждый узнаёт себя. Виталий говорит о привычных вещах просто и очень смешно. Основной разогревающий комик концертов Сергея Орлова. Вместе с ним Виталий объехал более 100 городов России. Также — участник Open Mic VK, участник «Стендап Рулетка» на ТНТ, победитель StandUp Кубка Московской области 2025, резидент StandUp Cafe Москва, финалист Roast Battle Lite Stand Up.