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Виталя Борзенков

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик из Якутии с северным характером, спокойной подачей и юмором, который легко попадает в самое точное место. Семья, дети, отношения, бытовые ситуации и жизненные наблюдения — темы, в которых каждый узнаёт себя. Виталий говорит о привычных вещах просто и очень смешно. Основной разогревающий комик концертов Сергея Орлова. Вместе с ним Виталий объехал более 100 городов России. Также — участник Open Mic VK, участник «Стендап Рулетка» на ТНТ, победитель StandUp Кубка Московской области 2025, резидент StandUp Cafe Москва, финалист Roast Battle Lite Stand Up.

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