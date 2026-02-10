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Standup room

Новосибирск, улица Ленина, 10А

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Первый стендап-клуб в Новосибирске. Сюда можно прийти послушать профессиональных комиков или выступить самому на открытом микрофоне. Есть кухня и бар. Режим работы: Понедельник — выходной Вторник — четверг с 16:00 до 22:00 Пятница — воскресенье с 16:00 до 01:00 https://standupnsk.ru/
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