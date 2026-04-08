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Incider

Новосибирск, улица Ленина, 12/2
Самая большая сидрерия за Уралом с огромным выбором сидра и европейской кухней. Режим работы: Пн — Чт 12:00–24:00 Пт — Сб 12:00–02:00 Воскресенье 2:00–24:00
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