Новосибирск
События
/
Места
/
Блог
/
Комьюнити
/
Войти
2
Новосибирск
Места
Бары
Incider
Новосибирск, улица Ленина, 12/2
Самая большая сидрерия за Уралом с огромным выбором сидра и европейской кухней. Режим работы: Пн — Чт 12:00–24:00 Пт — Сб 12:00–02:00 Воскресенье 2:00–24:00
Карта места...
Ещё бары в городе Новосибирск
Нюра
Советская улица, 52
Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55
Incider
улица Ленина, 12/2
Standup room
улица Ленина, 10А
Ундервудъ
Красный проспект, 33
Руинпаб Типография
Красный проспект, 22
Harat’s pub
Советская улица, 18
АРТ П.А.Б.
улица Терешковой, 12А
Комментарии
Отправить
Главная
События
Статьи
Места
Войти