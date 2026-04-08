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АРТ П.А.Б.

Новосибирск, улица Терешковой, 12А

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Атмосферное место в Новосибирском Академгородке. Сюда ты можешь прийти на концерты, вечеринки, послушать живую музыку и отличных диджеев и окунуться в академовскую атмосферу. В заведение есть кухня и бар. Можно прийти на бизнес-ланч (по будням с 12:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 15:00). Имей ввиду, что на входе фейс — контроль и дресс — код. Режим работы: Понедельник с 12:00 до 18:00 Вторник — четверг с 12:00 до 23:00 Пятница, суббота с 12:00 до 3:00 Воскресенье с 12:00 до 23:00 https://www.artpub.club/
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Ксения
13 октября 2025, 17:35

Живая музыка 🔥🫶

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