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Ундервудъ

Новосибирск, Красный проспект, 33

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Переосмысленный коктейльный бар в европейской стилистике 1920-х годов и пришедших 2020-х в подвальчике дома на Красном проспекте. Здесь тебе предложат авторские и классические коктейли, настойки, крепкое и вино, немного пива. В меню — европейская и понятная кухня. Здесь живая музыка, квартирники, литературные концерты и спектакли. Тут нет правил и дресс-кода. Приятный бонус: в баре можно обменять использованный театральный билет на коктейль, но только в день даты спектакля, указанной на твоём билете. Вход со стороны Красного проспекта (цоколь). Режим работы: Ежедневно с 17:00 до 03:00 https://www.underwoodbar.ru/
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