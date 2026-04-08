Ундервудъ
Новосибирск, Красный проспект, 33
Переосмысленный коктейльный бар в европейской стилистике 1920-х годов и пришедших 2020-х в подвальчике дома на Красном проспекте. Здесь тебе предложат авторские и классические коктейли, настойки, крепкое и вино, немного пива. В меню — европейская и понятная кухня. Здесь живая музыка, квартирники, литературные концерты и спектакли. Тут нет правил и дресс-кода. Приятный бонус: в баре можно обменять использованный театральный билет на коктейль, но только в день даты спектакля, указанной на твоём билете. Вход со стороны Красного проспекта (цоколь). Режим работы: Ежедневно с 17:00 до 03:00 https://www.underwoodbar.ru/
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