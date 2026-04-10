Руинпаб Типография
Новосибирск, Красный проспект, 22
Атмосферное барное пространство с историей в здании бывшей типографии. Эскиз культуры руинпабов Будапешта дополнен Сибирским характером и историей Новосибирска. Под одной крышей объединены 6 разных концепций: винный бар «Not A Crime», тапрум местной пивоварни «Йохохо», сидрерия «Sin & Sinners», бар с крепким алкоголем «Moonshine», коктейльный бар «Glitch», открытая фьюжн-кухня и концертная площадка для всех заведений. Здесь проводятся концерты, квизы, выставки, фестивали, дегустации и мастер-классы. В выходные играет живая музыка: рок-н-ролл, джаз, блюз, соул, поп, а ночью играют DJ. Режим работы: вт-чт 17:00–02:00; пт,сб 17:00–05:00; вс 17:00–02:00 https://ruinpub.ru/
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Вечеринка с группой Элли Блэк
Необыкновенная группа, на концерте которых ты будешь петь, смеяться и танцевать....
600₽
Pitbull
Брутальные мачо с горячей подачей и песнями, которые ты точно знаешь. Тебя ждут ...
600₽
Октобер фест (Oktoberfest)
Время марцена и больших кружек. 15 пивоварен, 50 сортов и гвоздь программы фест...
от 1900₽