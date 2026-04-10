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Вечеринка с группой Элли Блэк

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Необыкновенная группа, на концерте которых ты будешь петь, смеяться и танцевать. Поговорят о прошедших летних поездках на фестивалях, отдохнёшь зарядишься на выходные.

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