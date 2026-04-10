Neverlove
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Бэнд, буквально перевернувший правила игры в российской тяжёлой музыке и за пять лет ставший самой прослушиваемой хэви-группой в стране. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи