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Neverlove

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 9900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Бэнд, буквально перевернувший правила игры в российской тяжёлой музыке и за пять лет ставший самой прослушиваемой хэви-группой в стране. В программе все хиты группы в необычном звучании, ламповая атмосфера и неформальное общение с музыкантами.

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