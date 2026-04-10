Boulevard Depo
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
от 1900₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Главный экспериментатор рэп-кухни едет в «Тур а-ля карт». В меню: лучшие треки, собранные за 15 лет карьеры артиста и новый материал на десерт, а также целый стол музыкальных изысков. Все треки в этом году подаются под соусом из необычного визуала. Голодным с концерта не уйдет никто: продолжительность аудио-дегустации не менее 1 часа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи