Главный экспериментатор рэп-кухни едет в «Тур а-ля карт». В меню: лучшие треки, собранные за 15 лет карьеры артиста и новый материал на десерт, а также целый стол музыкальных изысков. Все треки в этом году подаются под соусом из необычного визуала. Голодным с концерта не уйдет никто: продолжительность аудио-дегустации не менее 1 часа.