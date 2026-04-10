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Boulevard Depo

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 1900₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Главный экспериментатор рэп-кухни едет в «Тур а-ля карт». В меню: лучшие треки, собранные за 15 лет карьеры артиста и новый материал на десерт, а также целый стол музыкальных изысков. Все треки в этом году подаются под соусом из необычного визуала. Голодным с концерта не уйдет никто: продолжительность аудио-дегустации не менее 1 часа.

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