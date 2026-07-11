Лофт-парк «Подземка»
Новосибирск, Красный проспект, 161
Лофт-парк «Подземка» — двухуровневое арт-пространство, расположенное в Заельцовском районе Новосибирска, в непосредственной близости от площади Калинина и станции метро «Заельцовская». На площади 5 000 кв.м. проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, спортивные состязания, концерты, выставки, модные показы, фестивали. Здесь ты найдешь 2 этажа и 3 концертных зала. На площадке располагаются 52 резидента, включая магазины одежды, музыкальные студии, концертные агентства, студии живописи и вокала, фудкорт и офисные помещения. Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00 https://podzemka.site/
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