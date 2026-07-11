  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Арт-пространства

Лофт-парк «Подземка»

Новосибирск, Красный проспект, 161

Телефон

ВКонтакте

Лофт-парк «Подземка» — двухуровневое арт-пространство, расположенное в Заельцовском районе Новосибирска, в непосредственной близости от площади Калинина и станции метро «Заельцовская». На площади 5 000 кв.м. проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, спортивные состязания, концерты, выставки, модные показы, фестивали. Здесь ты найдешь 2 этажа и 3 концертных зала. На площадке располагаются 52 резидента, включая магазины одежды, музыкальные студии, концертные агентства, студии живописи и вокала, фудкорт и офисные помещения. Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00 https://podzemka.site/
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Neverlove
Neverlove

Бэнд, буквально перевернувший правила игры в российской тяжёлой музыке и за пять...

Лофт-парк «Подземка»

от 1800₽

Rock privet
Rock privet

Большой концерт, который обещает стать главным рок-марафоном этой осени! Пригот...

Лофт-парк «Подземка»

от 3300₽

Boulevard Depo
Boulevard Depo

Главный экспериментатор рэп-кухни едет в «Тур а-ля карт». В меню: лучшие треки,...

Лофт-парк «Подземка»

от 1900₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в...

Лофт-парк «Подземка»

от 2000₽

по подписке
Origami
Origami

Легенды российского эмо-кора объявляют об осеннем туре, приуроченном к 20-летию культового альбома «…и ангелы ошибаются». Концерты Origami — это всегда мощная энергетика, искренность, драйв и полное....

по подписке
Валерия Яковлева
Валерия Яковлева

Большой сольный концерт звезды женского стендапа в жанре 30+, актрисы, блогера, участницы шоу «Женский стендап». ......

Ещё арт-пространства в городе Новосибирск

Респект

улица Никитина, 70
Карточка

Кубрик

Октябрьский район
Карточка

Арт-House

Владимировская улица, 10
Карточка

Fluffy Space

улица Крылова, 36
Карточка

Каникулы

улица Свердлова, 11
Карточка

Студия искусств «Инди»

улица Николаева, 16
Карточка

Цоколь

Вокзальная магистраль, 16
Карточка

Дом да Винчи

Коммунистическая улица, 34
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста