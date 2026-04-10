Легенды российского эмо-кора объявляют об осеннем туре, приуроченном к 20-летию культового альбома «…и ангелы ошибаются». Концерты Origami — это всегда мощная энергетика, искренность, драйв и полное эмоциональное погружение в музыку. Осенний тур станет не просто серией выступлений, а настоящей встречей спустя годы — для тех, кто рос вместе с группой, и для нового поколения слушателей. Услышишь главные хиты и новые композиции группы. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.