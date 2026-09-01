Тебе не нужно придумывать, куда пойти и как устроить особенный вечер. На концерте-свидании ждут романтическая атмосфера, музыка и время для чувств. Весь зал станет продолжением романтики для пар, а для свободных — шансом встретить своего человека. Каждый гость получит браслет: сразу понятно, кто в поиске, а кто уже нашёл свою половинку. «Ночь», «Люби меня люби», «Выдыхай», «Верь в меня» — пой вместе с Chebanov и всем залом. Концерт–свидание— это про близость с любимым человеком, про моменты наедине с собой и про возможность встретить кого-то по-настоящему важного.