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Концерт-свидание. Chebanov

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебе не нужно придумывать, куда пойти и как устроить особенный вечер. На концерте-свидании ждут романтическая атмосфера, музыка и время для чувств. Весь зал станет продолжением романтики для пар, а для свободных — шансом встретить своего человека. Каждый гость получит браслет: сразу понятно, кто в поиске, а кто уже нашёл свою половинку. «Ночь», «Люби меня люби», «Выдыхай», «Верь в меня» — пой вместе с Chebanov и всем залом. Концерт–свидание— это про близость с любимым человеком, про моменты наедине с собой и про возможность встретить кого-то по-настоящему важного.

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