Держись на поверхности
улица Дуси Ковальчук, 179/2
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было всё понятно. Так и герои Кира и Кирилл возвращаются в заброшенный бассейн через 20 лет, чтобы отвлечься от своей жизни и вспомнить как хорошо было в этом укрытии. Но может ли быть хорошо здесь, если проблемы, от которых они бежали, остались лежать на дне...
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