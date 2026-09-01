Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было всё понятно. Так и герои Кира и Кирилл возвращаются в заброшенный бассейн через 20 лет, чтобы отвлечься от своей жизни и вспомнить как хорошо было в этом укрытии. Но может ли быть хорошо здесь, если проблемы, от которых они бежали, остались лежать на дне...