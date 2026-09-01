ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Держись на поверхности

Сибирский камерный театр
улица Дуси Ковальчук, 179/2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Каждому хочется убежать от проблем, на время забыться, вернуться туда, где было всё понятно. Так и герои Кира и Кирилл возвращаются в заброшенный бассейн через 20 лет, чтобы отвлечься от своей жизни и вспомнить как хорошо было в этом укрытии. Но может ли быть хорошо здесь, если проблемы, от которых они бежали, остались лежать на дне...

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста