Что сегодня означает знаменитая фраза «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? В свое время Льва Толстого пугали прогресс и разрушение традиционных моделей поведения. Но именно на этом фоне он создал одну из самых захватывающих историй любви и смерти. В спектакле Андрея Прикотенко сюжет знакомой нам всем истории прорастает современными проблемами, позициями, болями и одновременно красотой. Сменились мотивы, ритмы и триггеры взаимоотношений людей друг с другом, с миром, с собой. Люди погружены и захвачены соцсетями, им не скрыться от абсолютной публичности, политика и рыночные технологии не оставляют их в покое. Но эту гонку, как и сто лет назад, способен приостановить случай единичной личности. Такой, как Анна Каренина. Такой, которая способна любить вопреки всему и значит, вопрос, согласится ли человек обменять свое истинное чувство на привычный покой и универсальное счастье, по-прежнему не исчерпан.