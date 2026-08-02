Конец недели — это хороший повод прийти и послушать как комики проверяют новые шутки, а новички впервые пробуют себя на сцене. Розыгрыш двух бесплатных напитков. Вход расположен между ОТП банком и Эрсимед. Вход с главного фасада в цокольный этаж. Расписание: 2, 9, 15, 22, 29 августа в 20:00