[отменено] Открытый микрофон
Бар «Хмельник», улица Гоголя, 38
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Конец недели — это хороший повод прийти и послушать как комики проверяют новые шутки, а новички впервые пробуют себя на сцене. Розыгрыш двух бесплатных напитков. Вход расположен между ОТП банком и Эрсимед. Вход с главного фасада в цокольный этаж. Расписание: 2, 9, 15, 22, 29 августа в 20:00
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