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Стендап по-женски

Руки Вверх!, Красный проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1390₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, пройтись по нынешним, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Обратите внимание, что столы продаются по местам. Бронь мест за столом только до конца концерта.

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