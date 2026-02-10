Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, пройтись по нынешним, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Обратите внимание, что столы продаются по местам. Бронь мест за столом только до конца концерта.