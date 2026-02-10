Стендап по-женски
Руки Вверх!, Красный проспект, 37
Начало:
Завершение:
от 890₽ до 1390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, пройтись по нынешним, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Обратите внимание, что столы продаются по местам. Бронь мест за столом только до конца концерта.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи