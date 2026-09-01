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Опытные комики

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Регулярная стендап-проверка в камерном и уютном баре с большим выбором крафтового пива. Опытные комики и новички, которые хорошо зарекомендовали себя на сцене, будут проверять и работать над своим новым материалом, а с тебя получать удовольствие и хихикать, если было реально смешно.

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