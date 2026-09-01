Регулярная стендап-проверка в камерном и уютном баре с большим выбором крафтового пива. Опытные комики и новички, которые хорошо зарекомендовали себя на сцене, будут проверять и работать над своим новым материалом, а с тебя получать удовольствие и хихикать, если было реально смешно.