Мало кто видел Новосибирск с этого ракурса! Местный ты или приехал отдохнуть — полет на самолёте представит город в новом свете и станет веселым приключением. Что тебя ждёт: Для начала пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Ты узнаешь об особенностях транспорта, рассмотришь его снаружи и внутри, сможешь занять место второго пилота и пролететь за штурвалом. Полёт пройдёт над мостами и архитектурными памятниками Новосибирска. Ты рассмотришь потайные тропы Заельцовского парка, увидишь Оперный театр и «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище с нового ракурса. Организационные детали: — Продолжительность полёта 30 минут; — Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае организаторы предложат тебе другие свободные даты для переноса; — В некоторых случаях из-за погоды может быть изменен маршрут. Полетать над городом могут путешественники любого возраста, включая детей от 10 лет. Начало экскурсии в аэропорту «Северный». Точное место встречи ты узнаешь после внесения предоплаты. Экскурсия рассчитана на группу от 1 до 3 человек.