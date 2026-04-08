Истерика
Новосибирск, проспект Димитрова, 7
Истерика бар - культурный андеграунд, расположенный в центре Новосибирска. Арт-бар внутри которого, разрывается дистанция между сценой и зрительным залом. Здесь случайные встречи превращаются в перфоманс. Истерика будто потерялась в своем внешнем профиле со смелыми картинами, фотографиями и случайными рисунками на стенах, но в тот же момент, она гармонична в своем хаосе, где зашкаливают несерьезные настроения. Небольшое пространство уместившее в себе музыку, театр, еду и людей с горячими сердцами. В бунте повседневного хаоса и внутри, и снаружи она монотонно тебе шепчет: Успокойся, и приходи в Истерику. Крафтовое пиво, стрит-фуд, русская, мексиканская, европейская кухни. https://isterikansk.taplink.ws
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