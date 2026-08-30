Комедийно-романтическое шоу, где одинокие люди знакомятся, а комики с юмором комментируют происходящее. На каждом свидании участники имеют всего несколько минут, чтобы произвести впечатление друг на друга, а в финале пара решает был ли «мэтч» или это всего лишь весёлое и неловкое знакомство. Хочешь участвовать? Приходи пораньше и захвати для пары что-нибудь милое или забавное — это помогает разрядить обстановку и сделает шоу лучше.