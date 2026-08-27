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Роман Хорошевский

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик, который начал свой путь в комедии в Новосибирске, а продолжил его в Москве. За это время он успел стать участником Open?Mic?VK, проекта «Стендап за 60?секунд» и финалистом Gong?Show в клубе на Трубной. Это его час лучшего материала, который собирался и проверялся последние пять лет. Без глобальных выводов о жизни и попыток объяснить, как всё устроено. Просто честный стендап о том, что происходит с каждым из нас: отношения, взросление, странные люди, мужские загоны и ситуации, которые почему?то превращаются в настоящий абсурд.

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