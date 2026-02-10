Комики смотрят: «Сумерки. Сага. Новолуние»
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Кино
Про событие
Этой осенью каждую среду в 21:00 встреча в стендап-клубе, чтобы вместе пересмотреть великую сагу о вампирах и больших собаках. Запускают специальный формат: фильм на большом экране, живая реакция зала и смешные комментарии комиков, которые будут происходить прямо во время просмотра.
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