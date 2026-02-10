Этой осенью каждую среду в 21:00 встреча в стендап-клубе, чтобы вместе пересмотреть великую сагу о вампирах и больших собаках. Запускают специальный формат: фильм на большом экране, живая реакция зала и смешные комментарии комиков, которые будут происходить прямо во время просмотра.