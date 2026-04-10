Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши доказательства?». Это формат, в котором комики принимают участие в интерактивной детективной истории в качестве игроков. Их задача – раскрыть преступление, попутно совершая определенные действия, которые влекут за собой последствия и влияют на финал истории.