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Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши доказательства?». Это формат, в котором комики принимают участие в интерактивной детективной истории в качестве игроков. Их задача – раскрыть преступление, попутно совершая определенные действия, которые влекут за собой последствия и влияют на финал истории.

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