Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают разные книги и в конце ты узнаешь: заслуживает ли произведение попасть на твою книжную полку. Обсуждение книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».