Книжная полка
улица Ленина, 10А
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от 1100₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Про событие
Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают разные книги и в конце ты узнаешь: заслуживает ли произведение попасть на твою книжную полку. Обсуждение книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
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