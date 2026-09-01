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Книжная полка

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки

Про событие

Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают разные книги и в конце ты узнаешь: заслуживает ли произведение попасть на твою книжную полку. Обсуждение книги Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

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