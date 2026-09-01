Новости с комиками — это импровизационное шоу, где комики с юмором обсуждают новости недели и в конце решают какая была неделя. Актуальные новости Новосибирска и всего мира. Будь в курсе всех событий и весело проведи время. Вход расположен между ОТП банком и Эрсимед. Вход с главного фасада в цокольный этаж.