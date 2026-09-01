Новости с комиками
Бар «Хмельник», улица Гоголя, 38
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новости с комиками — это импровизационное шоу, где комики с юмором обсуждают новости недели и в конце решают какая была неделя. Актуальные новости Новосибирска и всего мира. Будь в курсе всех событий и весело проведи время. Вход расположен между ОТП банком и Эрсимед. Вход с главного фасада в цокольный этаж.
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