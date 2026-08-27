Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами и обсуждение с психологом. О фильме: Сандра — дипломированный психолог, только что получившая место на платформе онлайн-терапии. Но в первый же рабочий день всё идёт наперекосяк: из-за сбоя в системе ей присваивают профиль семидесятилетней коллеги, а первым пациентом оказывается… бывший. Тот самый Стефано, который десять лет был рядом — и ушёл без единого слова объяснений. Устоять перед соблазном невозможно. Сандра надевает грим, меняет голос и входит в роль пожилого терапевта — лишь бы наконец узнать правду. Но ложь — ненадёжный фундамент, и вся конструкция грозит рухнуть в самый неподходящий момент. После показа состоится обсуждение с психологом, драматерапевтом и виктимологом Натальей Брют. Вместе разберёте психологические защиты, разрыв коммуникации и сценарные ловушки отношений, а также узнаешь, почему разрыв без объяснений провоцирует навязчивый поиск правды и как попытки сменить «маску» мешают встрече с собственной уязвимостью.