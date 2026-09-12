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Сахаджа йога медитация

Balance, улица Дуси Ковальчук, 274, домофон #1960

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в студии «Balance», домофон #1960 Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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от 1800₽

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