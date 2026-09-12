Сахаджа йога медитация
Balance, улица Дуси Ковальчук, 274, домофон #1960
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Практика сахаджа-медитации, благодаря которой ты сможешь выйти за рамки ментальной, эмоциональной и физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Мероприятие проходит в студии «Balance», домофон #1960 Занятие бесплатное, регистрация обязательна.
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