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Центр культуры и отдыха «Победа»

Новосибирск, улица Ленина, 7

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«Победа» — это центр культуры и отдыха жизни Новосибирска. Здесь ты сможешь не только посмотреть новинки кино, посетить выставки, концерты, лекции, но и встретиться с друзьями за чашкой кофе в кофейне «Утровечера» или кафе «Премьера». Режим работы: Кинотеатр работает ежедневно с 8:30 до 3:00 Кофейня «Утровечера» работает ежедневно с 8:00 до 00:00 Кафе «Премьера» работает ежедневно с 12:00 до 00:00 https://vpobede.ru/home
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