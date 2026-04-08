Биостанция Анива: дело длинной воли

Спецпоказ. Перед фильмом путешественник, фотограф и режиссёр Вадим Махоров расскажет о своём путешествии на Сахалин и биостанцию «Анива». О фильме: На диком сахалинском мысе, среди штормов и островно...