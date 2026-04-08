Предстоящие события в этом месте
Фильм из фестиваля «Beat Weekend-2026». О фильме: Ещё полвека назад любительские пробежки казались странным чудачеством, а бег на длинные дистанции оставался уделом профессионалов. Однако стремление....
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: За закрытыми дверями миланских ателье зарождалась революция, навсегда изменившая представление об элегантности. В центре этой истории —...
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. Перед показом состоится открытый разговор с рестораторами и путешественниками — основателями семейного бренда BH Family Артёмом и Галиной Печёнины...
Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: Скромная девушка переезжает в пасмурный северный городок и привлекает внимание загадочного одноклассника. За его манящей отстранённостью...
Спецпоказ. Перед фильмом путешественник, фотограф и режиссёр Вадим Махоров расскажет о своём путешествии на Сахалин и биостанцию «Анива». О фильме: На диком сахалинском мысе, среди штормов и островно...