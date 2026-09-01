Спецпоказ. Перед фильмом путешественник, фотограф и режиссёр Вадим Махоров расскажет о своём путешествии на Сахалин и биостанцию «Анива». О фильме: На диком сахалинском мысе, среди штормов и островной изоляции, группа биологов и волонтёров с нуля возводит научную станцию. В ход идут палатки, перекроенные на ходу чертежи и непреклонный энтузиазм. Это история о подвиге длинной воли и поиске научных истин. В суровых условиях зарождается место, где исследователи смогут изучать и защищать уязвимый природный мир.