Биостанция Анива: дело длинной воли
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ. Перед фильмом путешественник, фотограф и режиссёр Вадим Махоров расскажет о своём путешествии на Сахалин и биостанцию «Анива». О фильме: На диком сахалинском мысе, среди штормов и островной изоляции, группа биологов и волонтёров с нуля возводит научную станцию. В ход идут палатки, перекроенные на ходу чертежи и непреклонный энтузиазм. Это история о подвиге длинной воли и поиске научных истин. В суровых условиях зарождается место, где исследователи смогут изучать и защищать уязвимый природный мир.
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