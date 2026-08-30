Фестиваль заботы о себе — это место, где можно выдохнуть. Без спешки. Без необходимости быть кем-то другим. Просто ты — и твои чувства. С 16:00 до 21:00 одновременно будут проходить самые разные события —можно выбрать любые и собрать свою программу фестиваля. За один вечер получится побывать и на лекции, и на творческом мастер-классе. Поговорить о сне или одиночестве, заглянуть на разбор «Смешариков» с психологом, обучиться самомассажу, познакомиться с музыкальными инструментами для интуитивной игры и медитативного звучания или попасть на короткую консультацию с психологом А между событиями никуда спешить не придётся. На фестивале будут небольшие активности, к которым можно присоединиться в любой момент. Завершится «Ближе» общей практикой йоги под живое музыкальное сопровождение ханга. Это станет главным завершающим событием фестиваля – тем моментом, когда все разные маршруты «Ближе» снова встретятся в одной точке. Участие бесплатное. На часть событий количество мест будет ограничено и понадобится предварительная запись. Совсем скоро в группе вконтакте появится расписание всех активностей и будет открыта регистрация.