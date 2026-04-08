  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Арт-пространства

Балкон

Новосибирск, улица Кропоткина, 269/1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

«Балкон» — это открытое пространство молодёжного центра «Содружество», нечто среднее между коворкингом и антикафе. Здесь есть несколько локаций: Самый большой в городе Балкон: солнечная веранда под открытым небом — идеальный фон для ярких летних снимков, принятия солнечных ванн и участия в событиях. «Большой зал» — площадка для проведения твоего события в любую погоду. «Теплица» — место для работы, проведения планерок, небольших событий. Здесь всегда тебя ждёт горячий чай и дружелюбный администратор. «Белый» — самая светлая и тёплая локация из-за самого большого количества окон и батарей. Подойдёт для любых дел, серьёзных и не очень, и компаний до 15 человек. «Кухня» – ещё одно помещение, в котором ты сможешь провести время с пользой и удовольствием, а чайник и вода будут всегда под рукой. Все это совершенно бесплатно! Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 12:00 до 21:00
Карта места...

Ещё арт-пространства в городе Новосибирск

Респект

улица Никитина, 70
Карточка

Кубрик

Октябрьский район
Карточка

Арт-House

Владимировская улица, 10
Карточка

Fluffy Space

улица Крылова, 36
Карточка

Каникулы

улица Свердлова, 11
Карточка

Студия искусств «Инди»

улица Николаева, 16
Карточка

Цоколь

Вокзальная магистраль, 16
Карточка

Дом да Винчи

Коммунистическая улица, 34
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста