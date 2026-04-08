«Балкон» — это открытое пространство молодёжного центра «Содружество», нечто среднее между коворкингом и антикафе. Здесь есть несколько локаций: Самый большой в городе Балкон: солнечная веранда под открытым небом — идеальный фон для ярких летних снимков, принятия солнечных ванн и участия в событиях. «Большой зал» — площадка для проведения твоего события в любую погоду. «Теплица» — место для работы, проведения планерок, небольших событий. Здесь всегда тебя ждёт горячий чай и дружелюбный администратор. «Белый» — самая светлая и тёплая локация из-за самого большого количества окон и батарей. Подойдёт для любых дел, серьёзных и не очень, и компаний до 15 человек. «Кухня» – ещё одно помещение, в котором ты сможешь провести время с пользой и удовольствием, а чайник и вода будут всегда под рукой. Все это совершенно бесплатно! Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 12:00 до 21:00