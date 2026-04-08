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Кубрик

Новосибирск, Октябрьский район

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Арт-Баржа «Кубрик» — площадка на Михайловской набережной, прямо на берегу реки, куда можно прийти отдохнуть или организовать здесь своё мероприятие. Здесь проходят концерты, вечеринки, винные дегустации. На арт-барже свободная рассадка, поэтому выбор конкретных столиков отсутствует, но ты всегда можешь прийти заранее и выбрать комфортное место или забронировать место на сайте и по телефону. Точный адрес: улица Добролюбова, 2а/2, напротив River Park Hotel. Режим работы: Понедельник — воскресенье с 10:00 до 21:00 https://rechflot54.ru/abkubrik#rf54abkMap
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